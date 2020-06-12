Прокуратура Киева допросит членов правления ПриватБанка из-за невыполнения решения суда о выплате офшорам Суркисов $250 млн

Члены правления государственного ПриватБанка (Киев) 10 июня получили повестки на допрос в прокуратуру Киева по факту невыполнения решения суда о выплате оффшорным компаниям братьев Суркисов более $250 млн, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Согласно сообщению, повестки на допрос были направлены всем членам правления банка прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева Андреем Столярчуком.

Как отмечает пресс-служба, повестки оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" - 27 мая - с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.

"Вызов на допрос руководства ПриватБанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств банк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами", – считают в финучреждении.