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10:38 12.06.2020

Обыски к квартире, где проживает Омелян, связаны с расследованием дела, в котором он сам не фигурирует - ГБР

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Обыски к квартире, где проживает Омелян, связаны с расследованием дела, в котором он сам не фигурирует - ГБР

Обыски в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна связаны с расследованием уголовного производства по факту похищения и убийства журналиста в 2014 году, сам экс-министр в деле не фигурирует, сообщают в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в г. Корсунь-Шевченковский и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по месту проживания одного из народных депутатов Украины предыдущих созывов, члена "Партии регионов",- рассказали агентству в ГБР.

При этом в Бюро отметили, что экс-министр арендует жилье, которое принадлежит бывшему "регионалу", и не является фигурантом в расследуемом деле.

Ранее Омелян на своей странице в Фейсбук написал, что следователи ГБР пришли с обыском в квартиру, где он проживает вместе с семьей.

"6:30 утра. Все спят - дети, супруга, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал экс-министр.

"Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем ", - написал Омелян.

Позже Омелян на своей странице подтвердил, что обыск был проведен согласно решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

"Формально никаких обвинений против меня нет, ничего изъято не было", - сообщил он.

Теги: #гбр #омелян #обыски
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