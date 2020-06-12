События

10:05 12.06.2020

Киев установил два температурных рекорда за двое суток

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Киев установил два температурных рекорда за двое суток

В Киеве за минувшие двое суток установлено два температурных рекорда, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - указывается в сообщении.

Кроме того, ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже отметки в +20,6°, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, составил +20,2°.

Теги: #киев #погода
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