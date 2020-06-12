В Сумской области 62-летний мужчина, воевавший на Донбассе, подорвал себя гранатой

В Сумской области полиция устанавливает причины и обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого погиб человек, сообщил отдел коммуникации областной полиции.

"Происшествие произошло 12 июня ночью, в 01:20, в одном из сел Краснопольского района. В полицию позвонила местная женщина с сообщением о том, что только в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж", - отмечается в сообщении..

На место происшествия выехали руководство Краснопольского отделения полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Правоохранители установили, что мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно сам подорвал гранату. Среди других причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой. Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет - с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии", - сообщила полиция.