События

09:32 12.06.2020

Запуск ракеты Electron с разведывательными спутниками США перенесен на субботу

2 мин читать

Отмененный в четверг из-за сильного ветра запуск на орбиту ракеты Electron с тремя спутниками в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), а также с малыми космическим аппаратами NASA и австралийского университета, перенесен на субботу, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Запуск теперь планируется осуществить не ранее 13 июня в 04:43 UTC (07:43 мск)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, запуск трехступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Don't Stop Me Now, планировалось осуществить со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии. Однако в связи со штормовым ветром он в последний момент был отменен.

Данные о секретных американских спутниках не раскрываются. NRO не предоставило никакой информации о назначении или характеристиках полезной нагрузки, весе и орбите, на которую они будут выведены.

Запуск для NRO проводится в рамках программы вывода на орбиту малых спутников коммерческими операторами (Rapid Acquisition of a Small Rocket (RASR)), инициированной ведомством в 2018 году. Ее основная цель - использование американскими военными малых носителей частных компаний для оперативного вывода в космос небольших грузов и развертывания группировок из дешевых миниспутников на низких орбитах.

Это уже второй запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с разведывательными спутниками NRO. Первый был осуществлен в январе нынешнего года.

В интересах NASA на орбиту должен быть выведен спутник ANDESITE, который предназначен для исследования магнитного поля Земли. Он создан студентами и преподавателями центра космической физики Бостонского университета.

Что касается австралийского аппарата - M2 Pathfinder, то это спутник Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), который будет запущен для испытания коммуникационной архитектуры и других технологий.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от 4,9 до 6,6 млн долл., что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Миссия Don't Stop Me Now должна стать двенадцатым запуском ракеты Electron. Изначально, он намечался на конец марта текущего года. Однако из-за пандемии коронавируса и введенных правительством Новой Зеландии карантинных мер он был отложен.

Теги: #ракета #космос #запуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:16 12.06.2020
SpaceX подтвердила планы запуска в субботу очередной партии интернет-спутников Starlink

SpaceX подтвердила планы запуска в субботу очередной партии интернет-спутников Starlink

02:49 11.06.2020
Ракета упала в Багдаде рядом с посольством США

Ракета упала в Багдаде рядом с посольством США

01:00 07.06.2020
SpaceX планирует в конце июня запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в конце июня запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink

04:43 04.06.2020
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике

Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике

00:38 04.06.2020
SpaceX запустит на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX запустит на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink

19:33 31.05.2020
Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

17:52 31.05.2020
Crew Dragon состыковался с МКС

Crew Dragon состыковался с МКС

01:33 31.05.2020
США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос – Трамп

США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос – Трамп

22:52 30.05.2020
Американский корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно вышел на орбиту

Американский корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно вышел на орбиту

22:27 30.05.2020
На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 10 областях – СНБО

В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

Омелян: ГБР провело обыск в рамках дела против бывшего владельца дома

Резкое увеличение количества больных коронавирусом вызвано устранением очереди с тест-образцами

В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев установил два температурных рекорда за двое суток

В Сумской области 62-летний мужчина, воевавший на Донбассе, подорвал себя гранатой

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 10 областях – СНБО

В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 112 человек

В Эстонии потерявших работу из-за COVID-19 направят на сбор клубники

Число жертв коронавируса в мире превысило 420 тыс., число инфицированных - более 7,5 млн

Омелян: ГБР провело обыск в рамках дела против бывшего владельца дома

Резкое увеличение количества больных коронавирусом вызвано устранением очереди с тест-образцами

В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА