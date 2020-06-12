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09:27 12.06.2020

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 112 человек

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За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 112 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на руководительницу городского штаба противодействия коронавирусу Галину Сличную.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 524 ПЛР-анализов, из них 112 позитивные (60 жителей Львова)", – указано в сообщении.

В общей сложности во Львовской области коронавирусную инфекцию диагностировали у 2526 человек. Из них 92 человека умерли, 598 выздоровели.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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