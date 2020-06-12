Число жертв коронавируса в мире превысило 420 тыс., число инфицированных - более 7,5 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск пятницы достигло 421 тыс. 456 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 255, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро четверга этот показатель составлял 4 тыс. 924 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 пятницы насчитывалось 7 млн 514 тыс. 475 инфицированных COVID-19, рост составил 154 тыс. 236 против 121 тыс. 628 сутками ранее, излечились более 3,54 млн человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7 млн 597 тыс. 426 человек, скончались 423 тыс., излечились 3,84 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 023 тыс. 347 (113 тыс. 820 скончавшихся), Бразилии - 802 тыс. 860 (40 тыс. 919), Индии - 297 тыс. 535 (8 тыс. 498), Великобритании - 292 тыс. 588 (41 тыс. 364), Испании - 242 тыс. 707 (27 тыс. 136), Италии - 236 тыс. 142 (34 тыс. 167), Перу - 214 тыс. 788 (6 тыс. 088), Франции - 192 тыс. 493 (29 тыс.3490, Германии - 186 тыс. 691 (8 тыс. 772), Иране - 180 тыс. 156 (8 тыс. 584), Турции - 174 тыс. 023 (4 тыс. 763), Чили - 154 тыс. 092 (2 тыс. 648), Мексике - 133 тыс.974 (15 тыс. 944), Пакистане - 125 тыс. 933 (2 тыс. 463), Саудовской Аравии - 116 тыс. 021 (857).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 54,4 против 53,8 в минувший четверг. В США он достиг 351 человека, Испании - 580, Великобритании - 608, Италии - 565, Бразилии - 193, Франции - 450, Германии - 106, Турции - 57, Иране - 102, Индии - 6, Перу - 185 Чили - 139, Мексике - 124, Пакистане - 11, Саудовской Аравии - 25.

В России, сообщает портал, на 08:00 мск пятницы от коронавируса скончались 45 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией, по состоянию на 10:35 четверга в стране было выявлено 502 тыс. 436 заболевших, зафиксировано 6 тыс. 532 летальных исхода и 261 тыс. 150 выздоровевших.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.