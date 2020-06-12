Омелян: ГБР провело обыск в рамках дела против бывшего владельца дома

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) утром в пятницу пришли с обыском к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

"6:30 утра. Все спят - дети, супруга, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал экс-министр в "Фейсбук" в этот день утром.

"Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем ", - написал Омелян.

Позже Омелян на своей странице подтвердил, что обыск был проведен согласно решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

"Формально никаких обвинений против меня нет, ничего изъято не было", - сообщил он.