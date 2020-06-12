В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

В Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных, 16 человек из числа ранее заболевших скончались, 426 выздоровели, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Днем ранее сообщалось о 689 новых случаях инфицирования за сутки, 10 июня – 525 новых инфицированных, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.

По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро пятницы 29 753 человек, 13 567 выздоровели, 870 умерли.