События

08:16 12.06.2020

В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

1 мин читать
В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

В Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных, 16 человек из числа ранее заболевших скончались, 426 выздоровели, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Днем ранее сообщалось о 689 новых случаях инфицирования за сутки, 10 июня – 525 новых инфицированных, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.

По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро пятницы 29 753 человек, 13 567 выздоровели, 870 умерли.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:43 12.06.2020
Ляшко: Резкое увеличение количества больных коронавирусом вызвано устранением очереди с тест-образцами

Ляшко: Резкое увеличение количества больных коронавирусом вызвано устранением очереди с тест-образцами

08:15 12.06.2020
В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли – ЦОЗ

В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли – ЦОЗ

05:14 12.06.2020
Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах США достигло почти 12 тысяч

Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах США достигло почти 12 тысяч

23:03 11.06.2020
Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

21:23 11.06.2020
Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь

Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь

19:46 11.06.2020
Украина обязалась провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19

Украина обязалась провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19

19:22 11.06.2020
COVID-19 не повлиял на показатели смертности в Украине

COVID-19 не повлиял на показатели смертности в Украине

19:21 11.06.2020
В Молдове второй день подряд выявлено рекордное число заболевших коронавирусом - более 400 человек

В Молдове второй день подряд выявлено рекордное число заболевших коронавирусом - более 400 человек

19:08 11.06.2020
Украинская делегация провела встречу в Минске с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня

Украинская делегация провела встречу в Минске с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня

17:59 11.06.2020
Владимир-Волынская птицефабрика отрицает угрозу закрытия предприятия из-за заболевания сотрудников COVID-19

Владимир-Волынская птицефабрика отрицает угрозу закрытия предприятия из-за заболевания сотрудников COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли – ЦОЗ

Трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе вследствие 16 обстрелов за минувшие сутки

Во время бури во Львове погибла женщина

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу КПВВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе вследствие 16 обстрелов за минувшие сутки

Поместившей под амдинарест правозащитника главе райсуда на Харьковщине объявлено о подозрении в вынесении заведомо неправосудного решения

Пограничники с помощью техники приступили к инженерно-техническому обустройству границы

Конгресс США проголосует по вопросу о переименовании военных баз, названных в честь генералов-конфедератов

Житель села в Харьковской области погиб при попытке несанкционированно подключиться к линии электропередач

SpaceX подтвердила планы запуска в субботу очередной партии интернет-спутников Starlink

Зеленский уполномочил Марченко подписать договор с ЕБРР по проекту закупки станков КРС и повышения энергоэффективности "Укргазвыдобування"

Зеленский уполномочил Марченко подписать письмо о внесении изменений в финансовое соглашения между Украиной и ЕИБ

В Украине необходимо найти сбалансированное решение относительно двойного гражданства - глава МИД

Береговский и Болградский районы будут существовать исключительно в составе Украины - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА