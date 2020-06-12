Трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе вследствие 16 обстрелов за минувшие сутки

Двое военнослужащих получили ранения, еще один был травмирован в результате 16 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе за минувшие сутки, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник - боевое травмирование", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в пятницу.

По информации штаба, российские наёмники на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки зафиксировано три обстрела в течение суток, обстреливая опорные пункты ООС, используя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Два обстрела из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано у Новомихайловки. Рядом с Гнутово российские наемники применили минометы калибра 82-мм. Неподалеку Новотроицкого они нарушили режим прекращения огня применением ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а украинских защитников Чермалыка обстреляли из снайперского оружия. Против защитников Павлополя был использован БПЛА для сброса гранатометного выстрела, а также минометы калибра 82-мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским оборонным укреплениям неподалеку Орехово вооруженные формирования РФ дважды вели огонь из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции у Хутора Вольного были обстреляны из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского зафиксировано применение вооружения БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также на подступах к Новоалександровке и Луганскому российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восемь ранили", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляны украинские опорные пункты недалеко от Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по позициям ООС у Верхнеторецкого российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – резюмировали в штабе.