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06:33 12.06.2020

Поместившей под амдинарест правозащитника главе райсуда на Харьковщине объявлено о подозрении в вынесении заведомо неправосудного решения

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Поместившей под амдинарест правозащитника главе райсуда на Харьковщине объявлено о подозрении в вынесении заведомо неправосудного решения

Председателю Волчайнского райсуда Харьковской области Ирине Уханевой, принявшей в 2016 году неправомерное решение об административном аресте правозащитника Максима Корниенко объявлено о подозрении.

"Судья подозревается в постановлении заведомо неправосудного судебного решения, совершенном в личных интересах, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины)", - сообщается на официальном сайте ГБР в четверг.

По данным досудебного следствия, в ноябре 2016 года во время открытого судебного заседания уголовного дела судья безосновательно запретила Корниенко снимать процесс на видео. После этого, по ее распоряжению, без отсутствия мотивированного решения суда об удалении из зала судебного заседания кого бы то ни было из присутствующих, в суд вызвали сотрудников полиции и они по указанию судьи вывели правозащитника из зала. После этого на Корниенко был составлен протокол об административном правонарушении.

В тот же день, автоматизированной системой документооборота рассмотрение дела об административном правонарушении определено Уханевой. Досудебное следствие считает, что судья не приняла предусмотренных законом мер, необходимых для выяснения всех обстоятельств по делу, а также не обеспечила право на защиту и полное фиксирование процесса.

"Из мотивов мести мужчине за его действия во время рассмотрения уголовного дела, судья признала гражданина виновным в совершении злостного неповиновения требованию полицейского и наложила на него взыскание в виде административного ареста сроком на 15 дней. В результате неправосудного постановления пострадавший был лишен свободы на 9 суток, поскольку  постановлением апелляционного суда Харьковской области потерпевший был освобожден от дальнейшего отбывания административного взыскания, а материалы дела возвращены в отдел полиции", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

В феврале 2017 года постановлением суда производство о привлечении Корниенко к административной ответственности было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Досудебное расследование уголовного производства проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - УСБУ в области.

Как сообщалось, 21 сентября Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, рассмотрев жалобу Корниенко, временно отстранила Уханеву от осуществления правосудия.

Теги: #судья #подозрение
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