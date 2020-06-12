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04:10 12.06.2020

Пограничники с помощью техники приступили к инженерно-техническому обустройству границы

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Пограничники с помощью техники приступили к инженерно-техническому обустройству границы

Вдоль границы осуществляются механизированные работы по инженерно-техническому обустройству, чему способствует установление благоприятных погодных условий, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"С наступлением благоприятных погодных условий на государственной границе активно начались работы по инженерно-техническому обустройству", – сказано в видео на сайте ведомства.

В частности, на участке Сумского, Луцкого (Волынская и Ровенская обл.), Львовского, Черновицкого (Черновицкая и Ивано-Франковская обл.) Подольского (Одесская обл.) пограничных отрядов проводятся работы с применением тракторов Fendt 930 Vario Power Plus G3 (S4).

"Благодаря универсальной многофункциональной фрезе (Ротоваторы) STARSOIL-250 эта инженерная техника применяется для подготовки просек вдоль линии государственной границы, трасс для обустройства противотранспортных рвов, заграждений, контрольно-следовых полос и дорог", – уточнили пограничники.

В Госпогранслужбе отметили, что тракторы Fendt 930 имеют мощность двигателя более 300 лошадиных сил. Ротоваторомом они способны углубляться до 40 см в почву и дробить камни до 30 см в диаметре.

"Такую технику Госпогранслужба Украины начала применять с 2018 года. С этого времени с помощью таких тракторов расчищено около 700 км просек и проложено почти полсотни километров рокадных дорог и контрольно-следовых полос", – резюмировали в ведомстве.

Теги: #граница #обустройство
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