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03:09 12.06.2020

Конгресс США проголосует по вопросу о переименовании военных баз, названных в честь генералов-конфедератов

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Конгресс США проголосует по вопросу о переименовании военных баз, названных в честь генералов-конфедератов

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в четверг вынесла на голосование поправку, предусматривающую возможность переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов.

Ранее в четверг она также высказала мнение, что из здания Капитолия необходимо убрать статуи лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки. "Эти имена должны быть убраны из названий баз, а эти статуи должны быть вынесены из Капитолия", - сказала Пелоси на пресс-конференции.

"Народ США знает, что с этими именами следует распрощаться", - подчеркнула она.

Комментируя эту инициативу Пелоси, Трамп написал в четверг в твиттере: "Потерпевшая серьезное поражение в предвыборной президентской гонке, сенатор Элизабет Уоррен только что внесла поправку, касающуюся возможности переименования многих наших легендарных военных баз. Надеюсь, что наши сенаторы-республиканцы не докатятся до такого".

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг.

"Поступило предложение о том, что нам следовало бы переименовать десяток наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брагг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе и Форт-Беннинг в Джорджии. Эти мощные и монументальные базы стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы", - написал Трамп в твиттере.

"США размещали и тренировали там наших героев, а также выиграли две мировые войны. Ввиду этого моя администрация даже и не рассматривает возможности переименования этих замечательных легендарных военных объектов. Уважайте наших военных!" - отметил президент США.

Речь в частности идет об американских военных базах, названных в честь генералов Джона Худа, Бракстона Брагга и Генри Беннинга, которые воевали в гражданскую войну в Северной Америке на стороне Конфедерации, представлявшей интересы рабовладельческого Юга.

Предложение поступило на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации. Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.

Теги: #сша #базы #инициатива #переименование
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