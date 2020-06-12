Житель села в Харьковской области погиб при попытке несанкционированно подключиться к линии электропередач

В селе Гурьев Казачок Золочевского района Харьковской области от удара током погиб 33-летний местный житель.

"Установлено, что 33-летний мужчина пытался самостоятельно присоединить алюминиевые провода без изоляции к основной линии электропередач, не имея на это никакого разрешения... В результате поражения током мужчина погиб", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция выяснила также, что ранее дом погибшего отключили от электричества за долги.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".