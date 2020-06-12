Зеленский уполномочил Марченко подписать договор с ЕБРР по проекту закупки станков КРС и повышения энергоэффективности "Укргазвыдобування"

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание Договора гарантии (Проект "Закупка станков КРС (капитального ремонта скважин – ИФ) и повышение энергоэффективности АО "Укргазвыдобування") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщается на сайте главы государства, 11 июня он внес соответствующие изменения в свое распоряжение от 19 сентября 2019 года о делегации Украины для участия в переговорах с ЕБРР о заключении Договора гарантии (Проект "Закупка станков КРС и повышение энергоэффективности АО "Укргазвыдобування") между Украиной и ЕБРР.

Как сообщалось, правительство Украины на заседании 21 августа 2019 года поддержало позицию Минфина об одобрении кредита ЕБРР для "Укргазвыдобування" под гарантии правительства на сумму EUR51,85 млн для увеличения добычи газа.

Кредит предоставляется по ставке месячного EURIBOR + 1% годовых с одноразовой комиссией 1% суммы траншей, комиссия по обязательствам - 0,5%. Он предполагает покупку 10 буровых станков и модернизацию турбин для повышения энергоэффективности.

В рамках проекта УГВ должно заключить договор с Минфином о погашении задолженности перед государством за выполнение гарантийных обязательств, обеспечением которого выступит залог имущественного права на получение денежной выручки от реализации газа в размере 170% от суммы кредита.

Предполагалось, что кредит поступит двумя траншами - EUR36,4 млн и EUR15,45 млн.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил на своей Facebook-странице, что в рамках данного проекта планируется смонтировать установку по утилизации сбросного тепла на установке подготовки газа (УПГ) "Укргазвыдобування", что позволит компании вместо "подогрева атмосферы" производить электрическую энергию. Кроме того, в случае одобрения проекта советом директоров ЕБРР, для "Укргазвыдобування" будет закуплено 10 установок для капитального ремонта скважин (КРС).

ЕБРР сообщил о возможности выделения этого кредита "Укргазвыдобування" в начале октября 2018 года. Тогда датой его возможного рассмотрения советом директоров банка было названо 12 декабря, однако затем этот срок несколько раз переносился из-за разногласий правительства и "Нафтогаза". В июне 2019 года ЕБРР обратился к украинской стороне с просьбой интенсифицировать подготовку проекта.