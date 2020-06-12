Зеленский уполномочил Марченко подписать письмо о внесении изменений в финансовое соглашения между Украиной и ЕИБ

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание Письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины").

"Уполномочить министра финансов Украины Марченко Сергея Михайловича на подписание Письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины")", - говорится в распоряжении главы государства от 11 июня.