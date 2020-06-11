В Украине необходимо найти сбалансированное решение относительно двойного гражданства - глава МИД

Вопрос двойного гражданства вызывает дискуссии в Украине, потому необходимо найти сбалансированное решение относительно этого вопроса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии, есть разные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с начала 90-ых годов, когда принималась Конституция и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась. Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу. При этом, они хотят оставаться гражданами Украины, миллионы из них помогали Украине в самые трудные для нее минуты", - сказал он в эфире программы "Право на власть" в четверг.

При этом Кулеба подчеркнул, что наличие двух паспортов недопустимо для госслужащих, для представителей власти, а также двойного гражданства не может быть с государством агрессором.

"Есть оккупация, есть оккупант, который целенаправленно на оккупированных территориях нарушает международное право, потому что то, что они делают, запрещено международным правом. Это абсолютно другой юридический случай", - пояснил он.

Также Кулеба добавил, что комментируя этот вопрос, представляет личную позицию по этому вопросу.

"Я не представляю сейчас тут позицию государства, комментируя это. Я, как министр иностранных дел, как человек, который видит эту проблему, хочу подчеркнуть, что мы в Украине должны найти сбалансированное решение для этого, для того, чтобы украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с Родиной", - сказал он.