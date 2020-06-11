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23:03 11.06.2020

Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

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Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии, для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, провозглашенные к закону об образовании". Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании, что Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал он в эфире программы "Право на власть" в четверг.

Кулеба подчеркнул, что Украина отбрасывает любые требования венгерских партнеров о дополнительных изменениях в закон об образовании.

"Мы говорим, что мы можем найти понимание, как мы будем имплементировать этот закон сбалансировано, но принципы, заложенные в законе об образовании, мы не будем изменять в угоду кому-то из наших соседей", - добавил министр.

Теги: #венгрия #образование #украина #закон
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