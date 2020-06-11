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22:05 11.06.2020

Во время бури во Львове погибла женщина

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Во время бури во Львове погибла женщина

28-летння женщина погибла во Львове во время бури и шквального ветра, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в пгт Брюховичи, который входит в состав Львова.

"Через бурю и шквальный ветер в Брюховичах по улице Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", - указано в сообщении.

Как сообщалось, сегодня над Львовом пронеслась буря с проливным дождем и шквальным ветром. Ветер повалил 34 деревья, повредил крышу на 21 здании, 7 магистральных улиц подтопило.

По данным горсовета, во время ливня выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Теги: #львов #буря #жертва
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