Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой Администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества и запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участием президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно", – сказано в сообщении на сайте ОП в четверг вечером.

Также стороны обсудили углубление украинско-белорусского сотрудничества.

"Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество", – говорится в сообщении.

Кроме того Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры. В частности речь шла о значительных успехах обновления транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ.

Отдельно руководитель ОП Украины поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Ермак и Сергиенко подробно обсудили вопросы борьбы двух стран с коронавирусом и выразили надежду, что правительствам Украины и Беларуси удастся минимизировать влияние пандемии на двустороннее экономическое сотрудничество.

Во время визита также состоялся ряд встреч с членами нового правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.

В частности, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым.

Также состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с белорусским коллегой Виктором Хрениным.