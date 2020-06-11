События

20:57 11.06.2020

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

С начала суток 11 июня российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открыли огонь из минометов калибра 82 мм неподалеку Гнутово. Под Марьинкой режим тишины нарушали дважды – также из минометов калибра 82 мм и из гранатометов различных систем. В районе Павлополя были задействованы беспилотные летательные аппараты для сбрасывания гранатометного выстрела.

Рядом с Новотроицким российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Чермалыка велся снайперский огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Орехового. Под Хутором Вольный велся огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, и ещё один получил боевое травмирование.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 11.06.2020
Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу КПВВ

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу КПВВ

10:26 11.06.2020
Боец ВСУ ранен близ Павлополя вследствие обстрела украинских позиций из беспилотника

Боец ВСУ ранен близ Павлополя вследствие обстрела украинских позиций из беспилотника

07:17 11.06.2020
Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

17:59 10.06.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе применяли 120 мм и 82 мм минометы

Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе применяли 120 мм и 82 мм минометы

14:17 10.06.2020
Российские наемники на Донбассе за два часа не пропустили на оккупированную территорию ни одного человека

Российские наемники на Донбассе за два часа не пропустили на оккупированную территорию ни одного человека

07:10 10.06.2020
Российские наемники 16 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Российские наемники 16 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

17:57 09.06.2020
Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

07:26 09.06.2020
На Донбассе за минувшие сутки ранен украинский военнослужащий, зафиксировано 11 обстрелов

На Донбассе за минувшие сутки ранен украинский военнослужащий, зафиксировано 11 обстрелов

18:19 08.06.2020
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

13:36 08.06.2020
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во время бури во Львове погибла женщина

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу КПВВ

Суд по факту выпитого президентом и главным санврачом кофе в Хмельницком состоится 19 июня

Зеленский сменил посла Украины во Франции

Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

ПОСЛЕДНЕЕ

Во время бури во Львове погибла женщина

Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь

В Вашингтоне убирают ограждения близ Белого дома, возведенные из-за протестов

Кулеба выступил за введение "промышленного безвиза" для членов Восточного партнерства

Египет 1 июля откроет границы для иностранных туристов

Денисова настаивает на создании комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах

Министры иностранных дел ЕС и Восточного партнерства подготовили встречу лидеров по видеоконференции 18 июня

Во Львове шквальный ветер повалил 34 дерева, повреждены автомобили и сети электротранспорта

Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

Суд по факту выпитого президентом и главным санврачом кофе в Хмельницком состоится 19 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА