Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

С начала суток 11 июня российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открыли огонь из минометов калибра 82 мм неподалеку Гнутово. Под Марьинкой режим тишины нарушали дважды – также из минометов калибра 82 мм и из гранатометов различных систем. В районе Павлополя были задействованы беспилотные летательные аппараты для сбрасывания гранатометного выстрела.

Рядом с Новотроицким российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Чермалыка велся снайперский огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Орехового. Под Хутором Вольный велся огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, и ещё один получил боевое травмирование.