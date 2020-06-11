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20:43 11.06.2020

В Вашингтоне убирают ограждения близ Белого дома, возведенные из-за протестов

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В Вашингтоне убирают ограждения близ Белого дома, возведенные из-за протестов

Большинство ограждений вокруг парка Лафайет через дорогу от Белого дома, возведенных из-за протестов в ответ на гибель афроамериканца Джорджа Флойда, демонтируют в течение четверга, сообщило в четверг издание The Hill со ссылкой на представителей парка.

"Секретная служба США в данный момент убирает временные ограждения вокруг парка Лафайет. Несмотря на то, что этот процесс все еще продолжается, парк Лафайет в настоящее время доступен для общественности", - говорится в сообщении.

Глава администрации Вашингтона Джон Фальчиччо и мэр города Мюриел Баузер в свою очередь опубликовали видео, на котором видно, как рабочие убирают ограждения.

По данным Службы национальных парков, некоторые здания парка останутся оцепленными из-за ремонтных работ.

Заборы и барьеры были возведены вокруг парка в начале июня, чтобы держать демонстрантов на расстоянии от Белого дома.

На протяжении последних нескольких дней по США наблюдались в основном мирные протесты. Демонстранты превратили ограждения парка в памятник погибшему Флойду и художественную инсталляцию для того, чтобы привлечь внимание к проблеме расового неравенства и вспомнить жертв полицейских действий.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка стала нормализовываться.

Теги: #сша #вашингтон #ограждения #демонтаж
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