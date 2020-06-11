Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу КПВВ

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня, 11 июня, через КПВВ "Станица Луганская" украинскими пограничниками было пропущено 5 человек, а через КПВВ "Марьинка" - одно транспортное средство с 2 пассажирами. Оккупанты, заставив людей несколько часов ожидать под палящим солнцем, без объяснения причин цинично отказали им во въезде. Граждане вернулись на подконтрольную правительству Украины территорию", - указывается в сообщении.

"В настоящее время, все граждане, которые вчера и сегодня пытались пересечь линию разграничения, находятся на подконтрольной правительству Украины территории", - уточняют в Штабе.

Как сообщалось, 10 июня в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили о частичном восстановлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

По данным Государственной пограничной службы Украины, на КПВВ "Станица Луганская" прибыли около 100 человек, желающих попасть на оккупированную территорию. Еще 55 автомобилей и около 100 пешеходов прибыли к КПВВ "Марьинка" со стороны контролируемой Украиной территории. Никто из граждан не смог пересечь линию разграничения с оккупированным Донбассом, поскольку гуманитарные коридоры были заблокированы российскими наемниками.