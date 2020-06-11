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20:11 11.06.2020

Денисова настаивает на создании комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах

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Денисова настаивает на создании комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах

В Украине должна быть создана комиссия по поиску без вести пропавших, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с родными украинских пленных, политзаключенных, незаконно удерживаемых Россией, и лиц, считающихся пропавшими без вести.

"Обсудили необходимость создания комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах. Сообщила, что безотлагательно обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по указанной проблемы", - написала она в соцсети Facebook.

Денисова также представила участникам встречи Олега Чуйко, назначенного представителем омбудсмена в делах защиты прав военнослужащих в Консультативном совете по делам ветеранов при президенте Украины.

"Мой представитель по делам защиты прав военнослужащих 12 июня будет присутствовать на общей встрече представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Галины Третьяковой с родными гражданских заложников и военнопленных, которые незаконно содержатся на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, где выскажет мою позицию по формированию списков и процесса переговоров", - уточнила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что продолжает оперативное реагирование на все случаи нарушения прав украинских пленных и политзаключенных.

Теги: #пропавшие #пленные #денисова
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