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20:08 11.06.2020

Министры иностранных дел ЕС и Восточного партнерства подготовили встречу лидеров по видеоконференции 18 июня

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Министры иностранных дел ЕС и Восточного партнерства подготовили встречу лидеров по видеоконференции 18 июня

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза и стран-участниц Восточного партнерства подготовили будущую встречу на уровне глав государства и правительств, которая пройдет 18 июня в формате видеоконференции.

Об этом в четверг в Брюсселе на видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончании видеоконференции министров, сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мы обсудили реакцию на пандемию коронавируса у наших соседей и подготовили видеоконференцию лидеров ЕС и стран Восточного партнерства, которая состоится 18 июня", - сообщил он.

Боррель отметил, что главы внешнеполитических ведомств стран "заверили своих восточных партнеров, что даже в трудные времена, и именно потому что время трудное, они могут на нас рассчитывать". "Мы поддерживаем вас. В то же время мы вместе должны смотреть в будущее, смотреть, как лучше формировать эти отношения. ЕС поддерживает наших восточных партнеров, и мы готовы быть рядом на каждом шагу на пути к полному восстановлению (после кризиса, вызванного пандемией – ИФ)", - подчеркнул Высокий представитель.

В свою очередь европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что прошедшая встреча министров иностранных дел в формате видеоконференции была "еще одним хорошим примером того, как Восточное партнерство остается в центре внешней политики Евросоюза".

"33 министра иностранных дел получили возможность продемонстрировать наше единство и приверженность, которые есть у нас со странами Восточного партнерства, а также приверженность продвигать эту политику дальше после 2020 года", - подчеркнул еврокомиссар.

ЕС также намерен провести и полноценный саммит "в физическом формате", однако дата еще неизвестна.

Теги: #ес #конференция
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