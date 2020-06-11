События

20:06 11.06.2020

Во Львове шквальный ветер повалил 34 дерева, повреждены автомобили и сети электротранспорта

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Во Львове шквальный ветер повалил 34 дерева, повреждены автомобили и сети электротранспорта

Шквальный ветер в четверг повалил 34 дерева во Львове, из них пять упали на автомобили, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Зафиксировано 7 подтоплений на магистральных улицах, известно о 6 обрывах в сетях внешнего освещения", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы три повреждения в сети "Львовэлектротранса", электротранспорт все еще не работает, ведутся ремонтные работы.

Жителей города просят сообщать о всех чрезвычайных ситуациях на горячую линию города по номеру 15-80.

В четверг над Львовом прошла сильная гроза с градом и шквальным ветром. Ранее синоптики прогнозировали на 11 июня порывы ветра до 20 м/с.

Теги: #львов #непогода
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