Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

Берлин заинтересован в свободной и регулируемой правилами торговле с Пекином, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с премьером Госсовета КНР.

Она отметила, что Пекину необходимо предпринимать дальнейшие шаги для открытия своего рынка. Меркель также подчеркнула необходимость равного отношения к иностранным компаниям, сообщает Deutsche Welle.

Германские фирмы хотят более простого доступа к рынку Китая и большей юридической определенности для своих инвестиций. Они также жалуются, что правительство в Пекине влияет на конкурентоспособность высокими субсидиями.

Берлин заинтересован в свободной многосторонней торговле, основанной на правилах, а также в укреплении Всемирной торговой организации, заявила глава германского правительства.

Ангела Меркель и Ли Кэцян одобрительно отозвались о подписании трех соглашений между компаниями из ФРГ и Китая. Подробности этих договоренностей пока неизвестны.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, в области защиты прав человека, а также ситуацию в Гонконге.

На прошлой неделе Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились перенести саммит ЕС-Китай на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее планировалось, что он пройдет 14 сентября в Лейпциге.