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19:40 11.06.2020

Зеленский сменил посла Украины во Франции

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Зеленский сменил посла Украины во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Шамшура с должностей посла Украины во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству и назначил на должность посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

Соответствующие указы №№218/2020 и 219/2020 от 11 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Шамшур с февраля 2004 года по декабрь 2005 года был заместителем министра иностранных дел, затем работал послом Украины в США, с марта 2006 года – по совместительству послом в Антигуа и Барбуда, однако был уволен в 2010 году. Послом Украины во Франции он был назначен 13 октября 2014 года.

Омельченко, 1963 г.р., заслуженный юрист Украины, является основателем и президентом Института Горшенина. В 1996-98 гг возглавлял группу советников вице-премьера по экономическим реформам Сергея Тигипко, а в 2005-06 и 2008-09 гг. был советником спикеров Верховной Рады.

Теги: #посол #франция #указ
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