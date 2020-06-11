Украинская правительственная делегация проводит консультации с новоназначенным правительством Беларуси

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым в рамках рабочего визита в Беларусь проводит консультации с членами новоназначенного правительства Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В рамках визита запланирована встреча с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым. В повестке дня - широкий спектр инициатив для углубления двустороннего сотрудничества", - указывается в сообщении.

В состав украинской делегации вошли также руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, министр обороны Украины Андрей Таран, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представители Министерства иностранных дел Украины и другие официальные лица.

Отмечается, что цель визита – поддержка двустороннего сотрудничества с белорусским правительством, обновленным неделю назад. Отдельно планируется акцентировать на межрегиональном сотрудничестве, в частности, на подготовке к третьему Форуму регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в Гродно с участием президентов наших стран.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.