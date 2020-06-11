События

19:38 11.06.2020

Украинская правительственная делегация проводит консультации с новоназначенным правительством Беларуси

1 мин читать
Украинская правительственная делегация проводит консультации с новоназначенным правительством Беларуси

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым в рамках рабочего визита в Беларусь проводит консультации с членами новоназначенного правительства Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В рамках визита запланирована встреча с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым. В повестке дня - широкий спектр инициатив для углубления двустороннего сотрудничества", - указывается в сообщении.

В состав украинской делегации вошли также руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, министр обороны Украины Андрей Таран, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представители Министерства иностранных дел Украины и другие официальные лица.

Отмечается, что цель визита – поддержка двустороннего сотрудничества с белорусским правительством, обновленным неделю назад. Отдельно планируется акцентировать на межрегиональном сотрудничестве, в частности, на подготовке к третьему Форуму регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в Гродно с участием президентов наших стран.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Теги: #правительство #визит #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 11.06.2020
Новый премьер Беларуси: первоочередная задача - избавить экономику страны от углеводородной зависимости

Новый премьер Беларуси: первоочередная задача - избавить экономику страны от углеводородной зависимости

15:19 10.06.2020
Стоимость нефтепровода Гомель-Горки в Беларуси - $126 млн, строительство начнется 1 ноября

Стоимость нефтепровода Гомель-Горки в Беларуси - $126 млн, строительство начнется 1 ноября

09:28 10.06.2020
Беларусь настаивает на предоставлении ей методики определения цены на газ с учетом его калорийности

Беларусь настаивает на предоставлении ей методики определения цены на газ с учетом его калорийности

13:52 08.06.2020
Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 50 тыс

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 50 тыс

15:58 07.06.2020
В Беларуси 879 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, шесть пациентов скончались

В Беларуси 879 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, шесть пациентов скончались

14:40 04.06.2020
Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ

Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ

19:24 03.06.2020
Правительство Беларуси отправлено в отставку

Правительство Беларуси отправлено в отставку

04:50 03.06.2020
В ОБСЕ призвали власти Беларуси прекратить задержания активистов и провести открытые выборы президента

В ОБСЕ призвали власти Беларуси прекратить задержания активистов и провести открытые выборы президента

15:04 01.06.2020
Беларусь с 1 июня повышает ставки экспортных пошлин на нефть

Беларусь с 1 июня повышает ставки экспортных пошлин на нефть

15:24 30.05.2020
Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд по факту выпитого президентом и главным санврачом кофе в Хмельницком состоится 19 июня

Зеленский сменил посла Украины во Франции

Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

Украинская делегация провела встречу в Минске с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня

Суд увеличил сумму залога для Кожары и взял его под стражу

ПОСЛЕДНЕЕ

Египет 1 июля откроет границы для иностранных туристов

Денисова настаивает на создании комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах

Министры иностранных дел ЕС и Восточного партнерства подготовили встречу лидеров по видеоконференции 18 июня

Во Львове шквальный ветер повалил 34 дерева, повреждены автомобили и сети электротранспорта

Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

Суд по факту выпитого президентом и главным санврачом кофе в Хмельницком состоится 19 июня

Зеленский сменил посла Украины во Франции

Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

COVID-19 не повлиял на показатели смертности в Украине

СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА