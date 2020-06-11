Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Воронченко с должности Командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Алексея Неижпапу.

Соответствующие указы №№216/2020 и 217/2020 от 11 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Неижпапа, 1975 г.р., в 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования ВМС ВСУ.

С апреля 2020 года он занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ, принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно Неижпапа прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.