В связи с непогодой во Львове не работает электротранспорт, а в Трускавце из-за молнии был пожар в гостинице

Во Львове приостановили работу трамваи и троллейбусы в связи с сильной грозой, сообщает пресс-служба Львовского городского совета в четверг.

"По информации ЛКП "Львовэлектротранспорт", в связи с непогодой весь электротранспорт не курсирует. Также диспетчерская служба предприятия фиксирует повреждения на трамвайных и троллейбусных сетях. На места аварий выехали ремонтные бригады", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Жители Львова в соцсетях сообщают о том, что ряд улиц в различных районах города затоплены в связи с сильными осадками, а также выкладывают фото упавших деревьев.

В главном управлении ГСЧС во Львовской области сообщили, что в г.Трускавец Львовской области молния ударила в здание одной из гостиниц, в результате чего в ней начался пожар. На место выехали четыре пожарных расчета и ликвидировали возгорание через полчаса. Пострадавших нет.