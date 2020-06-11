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19:21 11.06.2020

СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн

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СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в Россию.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы "конверта" с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди "пользователей услуг" были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу "клиентов" злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики", - сообщает пресс-служба Управления в Facebook.

Кроме того, конвертационный центр оказывал услуги по переводу денег в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию.

Общий оборот центра составил более 500 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн грн. Также была обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

По факту деятельности центра ведется уголовное производство по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, финансирование терроризма и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Теги: #сбу #конвертцентр
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