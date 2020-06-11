В Молдове второй день подряд выявлено рекордное число заболевших коронавирусом - более 400 человек

Число зараженных Covid-19 в Молдове увеличилось до 10 тыс. 727, за сутки зарегистрировано 406 новых случаев, сообщил в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.

"Сегодня было обработано 1 802 теста, из которых 1 399 - первичные тесты. В результате выяснилось, что 406 тестов дали положительный результат. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 10 727", - сказал Рымиш на брифинге.

По его словам, 20 зараженных работают в системе здравоохранения, трое из которых - врачи. Таким образом, число инфицированных медицинских работников достигло 1 847, 22 из них скончались.

"За последние 24 часа из медицинских учреждений страны были выписаны еще 142 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности излечились 6 072 человека. В настоящее время есть 4 480 активных случаев, из них 339 человек находятся в тяжелом состоянии", - добавил Рымиш.

Он сообщил также о смерти еще четырех пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове возросло до 375.

Накануне также был побит антирекорд - 296 новых случаев коронавируса за сутки. Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапной отмене введенных ограничений. Были открыты рынки, парикмахерские, восстановлено движение поездов и междугородних автобусов. 8 июня открылись все торговые центры, за исключением размещенных в них ресторанов, кафе и развлекательных кортов. С 15 июня возобновляется авиасообщение, планируется открыть гостиницы, кафе и рестораны.