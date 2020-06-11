События

19:21 11.06.2020

В Молдове второй день подряд выявлено рекордное число заболевших коронавирусом - более 400 человек

2 мин читать
В Молдове второй день подряд выявлено рекордное число заболевших коронавирусом - более 400 человек

Число зараженных Covid-19 в Молдове увеличилось до 10 тыс. 727, за сутки зарегистрировано 406 новых случаев, сообщил в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.

"Сегодня было обработано 1 802 теста, из которых 1 399 - первичные тесты. В результате выяснилось, что 406 тестов дали положительный результат. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 10 727", - сказал Рымиш на брифинге.

По его словам, 20 зараженных работают в системе здравоохранения, трое из которых - врачи. Таким образом, число инфицированных медицинских работников достигло 1 847, 22 из них скончались.

"За последние 24 часа из медицинских учреждений страны были выписаны еще 142 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности излечились 6 072 человека. В настоящее время есть 4 480 активных случаев, из них 339 человек находятся в тяжелом состоянии", - добавил Рымиш.

Он сообщил также о смерти еще четырех пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове возросло до 375.

Накануне также был побит антирекорд - 296 новых случаев коронавируса за сутки. Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапной отмене введенных ограничений. Были открыты рынки, парикмахерские, восстановлено движение поездов и междугородних автобусов. 8 июня открылись все торговые центры, за исключением размещенных в них ресторанов, кафе и развлекательных кортов. С 15 июня возобновляется авиасообщение, планируется открыть гостиницы, кафе и рестораны.

Теги: #молдова #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:46 11.06.2020
Украина обязалась провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19

Украина обязалась провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19

19:22 11.06.2020
COVID-19 не повлиял на показатели смертности в Украине

COVID-19 не повлиял на показатели смертности в Украине

17:59 11.06.2020
Владимир-Волынская птицефабрика отрицает угрозу закрытия предприятия из-за заболевания сотрудников COVID-19

Владимир-Волынская птицефабрика отрицает угрозу закрытия предприятия из-за заболевания сотрудников COVID-19

15:45 11.06.2020
Шмыгаль: у меня большие сомнения относительно целесообразности открытия детских лагерей в этом году

Шмыгаль: у меня большие сомнения относительно целесообразности открытия детских лагерей в этом году

15:22 11.06.2020
Клиники первой волны смогут принять достаточно большое количество пациентов с COVID-19 – Шмыгаль

Клиники первой волны смогут принять достаточно большое количество пациентов с COVID-19 – Шмыгаль

14:37 11.06.2020
Ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях может стать поводом для ужесточения карантина - Шмыгаль

Ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях может стать поводом для ужесточения карантина - Шмыгаль

13:41 11.06.2020
Открытие внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня

Открытие внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня

13:29 11.06.2020
Ляшко: Мы сдерживаем открытие детских оздоровительных лагерей

Ляшко: Мы сдерживаем открытие детских оздоровительных лагерей

12:48 11.06.2020
Показатель инцидентности COVID-19 превышает норму в 8 областях и Киеве

Показатель инцидентности COVID-19 превышает норму в 8 областях и Киеве

12:10 11.06.2020
Минздрав готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидситуации

Минздрав готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидситуации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд по факту выпитого президентом и главным санврачом кофе в Хмельницком состоится 19 июня

Зеленский сменил посла Украины во Франции

Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

Украинская делегация провела встречу в Минске с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня

Суд увеличил сумму залога для Кожары и взял его под стражу

ПОСЛЕДНЕЕ

Египет 1 июля откроет границы для иностранных туристов

Денисова настаивает на создании комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах

Министры иностранных дел ЕС и Восточного партнерства подготовили встречу лидеров по видеоконференции 18 июня

Во Львове шквальный ветер повалил 34 дерева, повреждены автомобили и сети электротранспорта

Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

Суд по факту выпитого президентом и главным санврачом кофе в Хмельницком состоится 19 июня

Зеленский сменил посла Украины во Франции

Украинская правительственная делегация проводит консультации с новоназначенным правительством Беларуси

Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА