ИМБГ разрабатывает мульти тест-системы для диагностики COVID-19 во время сезонного гриппа

Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) разрабатывает мульти тест-системы для диагностики COVID-19 на фоне сезонных гриппоподобных заболеваний, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Гриппоподобные заболевания охватывают около 200 вирусов. Мы активно сотрудничаем с нашими академическими институтами. ИМБГ разработал тест-системы (для диагностики COVID-19 методом ПЦР - ИФ), сегодня разрабатывает мульти тест-систему, которая позволит нам проводить определенное тестирование и будет показывать процентное содержание тех вирусов, которые циркулируют в данный период увеличения вирусных заболеваний", - сказал он в эфире радио НВ в четверг.

Комментируя вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19, Ляшко отметил, что она будет более вероятна во время сезонного роста гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Именно этой второй волны мы опасаемся. Тогда может быть серьезный рост. В таких случаях возможно объединение инфекций, и будет трудно диагностировать, какой именно возбудитель вызвал заболевание: грипп или коронавирус", - сказал он.