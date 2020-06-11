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17:59 11.06.2020

Владимир-Волынская птицефабрика отрицает угрозу закрытия предприятия из-за заболевания сотрудников COVID-19

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Владимир-Волынская птицефабрика отрицает угрозу закрытия предприятия из-за заболевания сотрудников COVID-19

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (Волынская обл.), один из крупнейших производителей куриного мяса в Украине, заявляет, что угрозы закрытия предприятия сейчас нет, ситуация находится под полным контролем.

"На предприятии еще с начала карантина введен особый режим: обязательный температурный скрининг, сотрудники обеспечили дополнительными средствами индивидуальной защиты, проводим регулярные экспресс тесты на COVID-19, усилили дезинфекцию офисных помещений и транспорта (после каждого рейса), а также производственных помещений и цехов. Однако 53 человека птицефабрики из 1300 ее сотрудников с начала карантина заболели коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе компании в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным предприятия, после первых случаев заболевания все работники с малейшими признаками ОРЗ или другими простудными симптомами сразу были направлены к врачу, они находились на самоизоляции до получения результатов теста ПЦР.

"Тестирование в государственной лаборатории - длительный процесс и занимает почти три недели. Все это время работники находились на самоизоляции. В то же время было принято решение за счет предприятия проводить анализы в частных лабораториях. Также все сотрудники обеспечены медицинским страхованием. На сегодня уже получены первые негативные тесты. Согласно протоколу ВОЗ, уже после двух отрицательных результатов тестирования работники могут быть допущены к работе", - сообщили во Владимир-Волынской птицефабрике.

В компании добавили, что после обследования и консультаций с врачами все больные отправлены на самоизоляцию и проходят лечение дома. Их состояние - удовлетворительное, заболевания перетекает в легкой форме.

"Держим связь с теми, у кого подтверждено заболевание, и теми, кто вошел в контактную группу. Следим за их состоянием здоровья и финансово помогаем в случае необходимости. Отметим, что по предприятию нет увеличения количества больничных. В части лиц из контактного круга результаты тестирования были отрицательные и они возвращаются к работе", - заметили на предприятии.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что, согласно исследованиям и заявлению Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), инфекция коронавируса не передается через пищу, поэтому вымытые и термически обработаны должным образом продукты не представляют опасности.

"Уверяем, что угрозы закрытия фабрики сейчас нет и ситуация на производстве находится под полным контролем. "Эпикур" производится в достаточных объемах и в безопасных условиях для того, чтобы вовремя появляться на полках магазинов и на столе у ​​потребителя. Просим не паниковать и заверяем, что ситуация взята под контроль", - заявили на предприятии.

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" – украинско-голландское предприятие, входит в пятерку крупнейших производителей куриного мяса в Украине, занимая около 6% рынка. В инфраструктуру птицефабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, убойный цех и комбикормовый завод, а также земли для выращивания кормов. Предприятие производит курятину под брендом "Эпикур" и "Чебатурочка".

Владимир-Волынская птицефабрика входит в состав ГК Openmind, основателем которой является Алексей Коваленко.

Теги: #коронавирус #владимир_волынская #птицефабрика
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