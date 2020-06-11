События

17:46 11.06.2020

НАБУ начало расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата

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НАБУ начало расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата

Национальное антикоррупционном бюро сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака, пишет Радио Свобода в четверг со ссылкой на ответ НАБУ на их запрос.

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об обязательстве внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация – ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды).

Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанному заявлению, председатель Офиса президента "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". В этом в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года. Лерос направил обращение директору НАБУ Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

4 мая Андрей Ермак заявил, что в команде Владимира Зеленского нет коррупции, а скандал с видеозаписями, на которых присутствует брат главы ОП Денис Ермак, называет "спланированной операцией".

2 июня ВАКС 2 июня обязал НАБУ внести сведения о совершении уголовного преступления Денисом Ермаком в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Теги: #набу #ермак
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