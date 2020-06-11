Стерненко сообщил о вручении ему ходатайства о домашнем аресте

Общественный активист Сергей Стерненко, которого в четверг СБУ уведомила о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, сообщил, что ему вручено ходатайство об избрании в суде меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и электронном браслете. Когда будет суд (по избранию меры пресечения – ИФ) – пока не известно", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбук.

Он пообещал проинформировать о дате и времени заседания суда по избранию ему меры пресечения.

Как сообщалось, в четверг Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

"Учитывая материалы дела и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом генерального прокурора, Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения)",- говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ подчеркивают, что люди, которые напали на Стерненко, намеревались запугать его и причинить телесные повреждения, поэтому их действия квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК (хулиганство).

Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.