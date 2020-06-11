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15:45 11.06.2020

Шмыгаль: у меня большие сомнения относительно целесообразности открытия детских лагерей в этом году

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Шмыгаль: у меня большие сомнения относительно целесообразности открытия детских лагерей в этом году

Премьер-министр Денис Шмыгаль сомневается в целесообразности открытия детских оздоровительных лагерей в летнем сезоне 2020 года, но правительство будет ожидать заключений Минздрава.

"Поэтому моя личная позиция как отца, как гражданина Украины: у меня большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году. Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования. И если они смогут убедить, в том числе Кабмин, возможно, мы пойдем на это", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Вместе с тем Шмыгать отметил что с большой настороженностью относится к возможности открытия детских лагерей в ближайший месяц, пока "как минимум мы не увидим дальнейшего развития эпидемии в Украине".

Он также уточнил, что Минздрав должен представить свои заключения в течение трех рабочих дней.

"Вчера Минздраву такое поручение было дано, значит, завтра до конца дня или в понедельник увидим, какие там будут расчеты и будем принимать решения. В случае необходимости мы их озвучим", - сказал он.

Теги: #дети #коронавирус #шмыгаль
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