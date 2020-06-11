Клиники первой волны смогут принять достаточно большое количество пациентов с COVID-19 – Шмыгаль

Клиники первой волны при необходимости готовы принять достаточно большое количество пациентов с COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Первая волна медсистемы в случае необходимости готова принять достаточно большое количество людей, которые потенциально могут заболеть", – сказал премьер в ходе пресс-конференции на тему "100 дней правительства" в Киеве в четверг.

По его словам, в настоящее время клиники, определенные для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, уже в достаточной мере обеспечены персоналом, лекарственными средствами и СИЗ.

"Обеспечение медицинской системы медицинскими средствами, СИЗ: когда мы создали первую аналитическую систему, было меньше 40% наполнения больниц первой волны СИЗ и лекарственными средствами, они меньше чем на 61% были обеспечены медперсоналом и врачами. Сегодня эти показатели колеблются уже между 70-80%", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что "в обществе нет паники, медики морально подготовлены и получают 300% выплат, с которыми были трудности в марте, потому что система не была готова к таким вещам".

"Мы собственно переходили к новой реформированной модели управления медицинской системой и оплатой медицинских услуг, но правительство выполнило свои обязательства. Сейчас выплаты проводятся уже на системной основе через механизмы тарифов НСЗУ, медики, которые сталкиваются с COVID-19, получают свою повышенную на 300% зарплату в полном объеме и без задержки", - резюмировал он.

Как сообщалось, премьер сообщил, что критическое ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и более областях может стать поводом для возврата к жесткому карантину.