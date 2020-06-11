Ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях может стать поводом для ужесточения карантина - Шмыгаль

Критическое ухудшение с коронавирусом в 10 и более областях может стать поводом для возврату к жесткому карантину, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", – сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он также допустил, что правительство может перенести местные выборы, которые должны произойти в октябре, в случае ухудшения ситуации.