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14:37 11.06.2020

Ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях может стать поводом для ужесточения карантина - Шмыгаль

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Ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях может стать поводом для ужесточения карантина - Шмыгаль

Критическое ухудшение с коронавирусом в 10 и более областях может стать поводом для возврату к жесткому карантину, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", – сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он также допустил, что правительство может перенести местные выборы, которые должны произойти в октябре, в случае ухудшения ситуации.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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