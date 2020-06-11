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14:09 11.06.2020

Стрененко сообщает, что СБУ уведомило его о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия

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Стрененко сообщает, что СБУ уведомило его о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия

Общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что в Службе безопасности Украины его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбук в четверг днем.

Он добавил: "Несмотря на то, что: 1. Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. 2. По ножу есть несколько экспертиз, которые установили, что он не является холодным оружием".

Теги: #стерненко #сбу #подозрение #активисты
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Интерфакс-Украина
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