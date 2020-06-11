Активист Стерненко уведомлен о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия – СБУ

Служба безопасности Украины уведомила активиста Сергея Стерненко о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сегодня, учитывая материалы дела и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом генерального прокурора, Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения)",- говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ подчеркивают, что люди, которые напали на Стерненко в Одессе в 2018 году, намеревались запугать его и причинить телесные повреждения, поэтому их действия квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК (хулиганство).

"Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой - наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона. Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти", - разъясняют в СБУ.

В сообщении указывается, что по данным следствия, тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первого столкновения. "То есть, заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ранений не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве", - информируют в СБУ.

Также в сообщении спецслужбы отмечается, что "сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия".

В СБУ обращают внимание на то, что сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил.

"Учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства… Ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов", - подытожили в СБУ.