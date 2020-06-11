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12:57 11.06.2020

Кратковременный дождь, гроза, град и шквалы ожидаются в западной и южной частях Украины

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Кратковременный дождь, гроза, град и шквалы ожидаются в западной и южной частях Украины

В ближайшие сутки в западной и южной частях Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы, остальная территория еще останется в сухой и жаркой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 12 июня на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области, днем в южной, западной части и Винницкой области кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатах местами значительный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью 15-20 °, в Карпатском регионе 11-16; днем 29-34 °, на востоке до 36 °, на юге и западе 26-31 °.

В Киеве в пятницу сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 32-34°. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 июня самая высокая температура днем была 34,0° в 2010г., самая низкая ночью 5,2° в 1950г.

В субботу, 13 июня, ночью на юге и западе, днем в Украине, кроме востока, кратковременные грозовые дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 16-21°, в в западных областях 12-17°; днём 29-34°, в восточных областях до 36°, на юге и западе 23-29°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

11 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-25°; в Днепре в пределах Киева 18°.

Теги: #погода #прогноз
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