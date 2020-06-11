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10:51 11.06.2020

Канада возобновляет тренировки украинских военных в рамках миссии UNIFIER

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Канада возобновляет тренировки украинских военных в рамках миссии UNIFIER

Инструкторы Вооруженных сил Канады возвращаются в Украину тренировать военных в рамках миссии UNIFIER после того, как были вынуждены свернуть свою миссию из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

"Солдаты CAF прибудут в Украину в середине июня, чтобы возобновить обучение в поддержку сил безопасности Украины. Инструкторы пробудут на карантине в течение 14 дней с целью защиты от COVID-19, прежде чем присоединиться к миссии", - говорится в сообщении Вооруженных сил Канады (CAF) в Украине в соцсети Twitter.

Теги: #канада #тренировки #unifier
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