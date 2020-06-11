В ВСУ за сутки выявлено 25 новых случаев коронавируса, 15 из которых у военнослужащих из Киевской области

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки по состоянию на утро 11 июня подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом, 15 из которых - у военнослужащих из Киевской области, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 11 июня в Вооруженных силах Украины болеет 159 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 158 человек, летальных случаев – 4", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано двадцать пять новых случаев заболевания COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек.

Отмечается, что 15 военнослужащих находятся в изоляторе одной из воинских частей (Киевская область). Пациенты с 5 июня находились на изоляции из-за контакта с больным COVID-19. Результаты проведенного ПЦР-тестирования дали положительный результат. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

В военной части продолжаются противоэпидемические мероприятия: проводится дезинфекция объектов, установлено усиленное наблюдение за личным составом.

Также в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находится по одному военнослужащему.

Еще один сотрудник ВСУ находится на стационарном лечений в инфекционной больнице г.Днепр. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек (Киевская, Харьковская, Винницкая, Ивано-Франковская область ˗ по 1 военнослужащему, Львовская область ˗ 2 военнослужащего, Днепропетровская область ˗ 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 598 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток, 123 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 11 июня, зафиксирован антирекорд заболевания коронавирусом, 689 случаев COVID-19 за сутки.

30 мая в ВСУ был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области.

25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.