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10:46 11.06.2020

Методы лечения коронавируса должны проходить клинические исследования – министр

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Методы лечения коронавируса должны проходить клинические исследования – министр

Все новые методы лечения коронавируса, в частности, переливания плазмы лиц, переболевших COVID-19, лицам, которые в настоящее время болеют, должны исследоваться для внедрения их в протоколы, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Для того чтобы дать разрешение и внедрить тот или иной метод лечения, должны проходить клинические испытания, соответствующие исследования, чтобы мы могли внести это в принятый у нас стандарт лечения. Сейчас такие исследования осуществляются. В том числе, этой проблематикой (переливанием плазмы здоровых людей больным – ИФ) занимаются наши ведущие институты, специалисты. Когда будет соответствующий вывод наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований, тогда мы сможем говорить о возможности использовать такой метод лечения, и он может быть внесен в наш стандарт лечения. Все, что касается процессов лечения, должны разрабатывать специалисты", - подчеркнул Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов
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