Боец ВСУ ранен близ Павлополя вследствие обстрела украинских позиций из беспилотника

В четверг, 11 июня, российские наемники войска в очередной раз обстреляли украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Павлополь (Волновахский район Донецкой области), сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - говорится в обнародованном на странице ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром информации.

В пресс-центре подчеркнули, что такие действия врага не остались безнаказанными.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.