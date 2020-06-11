События

10:26 11.06.2020

Боец ВСУ ранен близ Павлополя вследствие обстрела украинских позиций из беспилотника

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Боец ВСУ ранен близ Павлополя вследствие обстрела украинских позиций из беспилотника

В четверг, 11 июня, российские наемники войска в очередной раз обстреляли украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Павлополь (Волновахский район Донецкой области), сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - говорится в обнародованном на странице ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром информации.

В пресс-центре подчеркнули, что такие действия врага не остались безнаказанными.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #рф #оос
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