События

10:03 11.06.2020

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 16 областях Украины, еще в 2 областях не изменилось

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Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 16 областях Украины, еще в 2 областях не изменилось

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 6 из 24 областей Украины, еще в двух украинских областях число заболевших не изменилось.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области, где достигло рекордного показателя – 125 человек. Также значительное количество новых случаев заражения выявлены в Киеве - 91, в Киевской - 54, Ровенской – 53 и Волынской области - 52 инфицированных.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 44 новых случая заболевания Covid-19 и 41 - выздоровления, сейчас в области болеет 408 человек (на 3 больше за сутки);

- в Волынской области - 52 случая заболевания, 1 – смерти и 20 - выздоровления, сейчас болеет 898 человек (на 31 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 8 случаев заболевания и 22 - выздоровления, сейчас болеет 264 человека (на 14 меньше за сутки);

- в Донецкой области 23 человека заболели, 1 - выздоровел, сейчас болеет 141 человек (на 22 больше за сутки);

- в Житомирской области 19 новых случаев заболевания и 19 – выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеет 455 человек;

- в Закарпатской области 23 человека заболели, 2 умерли и 6 выздоровели, сейчас болеет 802 человека (на 15 больше за сутки);

- в Запорожской области 8 человек заболели и 7 выздоровели, сейчас болеет 192 человека (на 1 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 27 человек заболели, 1 умер, сейчас болеет 567 человек (на 26 больше за сутки);

- в Киеве подтверждено 91 новый случай заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 68 - выздоровления, сейчас в столице болеет 2 534 человека (на 19 больше за сутки);

- в Киевской области 54 человека заболели и 21 выздоровел, сейчас болеет 1 265 человек (за сутки на 33 больше);

- в Кировоградской области 1 случай заболевания и 24 - выздоровления, сейчас болеет 86 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания, и смерти не было, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 10 человек (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области 125 новых случаев заболевания, 10 - смерти и 32 - выздоровления, сейчас болеет 1 738 человек (на 83 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 человек заболели и 4 выздоровели, сейчас болеет 101 человек (на 2 больше за сутки);

- в Одесской области 17 человек заболели и 3 выздоровели, сейчас болеет 606 человек (на 14 больше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не выявлено, сейчас, как и сутки ранее, болеет 7 человек;

- в Ровенской области 53 новых случая заболевания и 49 - выздоровления, сейчас болеют 966 человек (на 4 больше за сутки);

- в Сумской области 5 человек заболели, новых случаев смерти и выздоровления не было, сейчас болеют 39 человек (на 5 больше за сутки);

- в Тернопольской области 36 новых случаев заболевания 8 выздоровевших, сейчас болеет 328 человек (на 28 больше за сутки);

- в Харьковской области 36 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 31 – выздоровления, сейчас болеет 662 человека (за сутки на 4 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания и смерти не было, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 3 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 3 человека заболели и 7 выздоровели, сейчас болеет 154 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Черкасской области 5 человек заболели, 2 - выздоровели, сейчас болеет 139 человек (на 3 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 36 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 5 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 2 458 человек (на 29 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 21 новый случай заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 252 человек (на 21 больше за сутки).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 689 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 372 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеет 15 075 человек, что на 296 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина
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