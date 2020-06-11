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08:47 11.06.2020

В Украине 689 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 372 выздоровели, 21 ранее заболевший умер

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В Украине 689 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 372 выздоровели, 21 ранее заболевший умер

В Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 372 выздоровели, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях инфицирования за сутки, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.

По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро четверга – 29,070 тыс. человек, 13,141 тыс. выздоровели, 854 умерли.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сейчас в Украине COVID-19 болеет 15,075 тыс. человек, что на 296 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки во Львовской области – 125, в Киеве – 91 и Киевской области - 54, Ривненской – 53, Волынской области - 52.

Теги: #статистика #вирус #украина
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