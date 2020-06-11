Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Луганское, Хутор Вильный, Троицкое, Попасная.

По данным украинской разведки, уничтожены два российских наемника.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли из снайперского оружия наши опорные пункты неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения", - подытожили в штабе ООС.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.